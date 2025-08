Homem é atingido por bala perdida durante operação do Bope no morro do Borel Ação tem como objetivo reprimir o crime organizado na localidade; guardador de carros foi atendido no Hospital do Andaraí e já liberado

