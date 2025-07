Homem é baleado em troca de tiros em uma das principais vias da Tijuca, na zona norte do Rio De acordo com as primeiras informações, o ferido seria um policial do estado de São Paulo

17/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h20 )

