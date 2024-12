Homem é preso e menor apreendido por envolvimento na morte de policial civil no Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital prendeu um homem e apreendeu um menor por envolvimento na morte de um policial civil aposentado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O corpo de Odílio Gomes Araújo foi encontrado pelo filho amarrado e com marcas de agressão, na última sexta-feira (29), dentro do apartamento onde a vítima morava.

As câmeras de segurança do condomínio ajudaram na identificação dos suspeitos. A entrada deles foi autorizada por Odílio. A motivação do crime continua sendo investigada.