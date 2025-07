Homem é preso em flagrante por aplicar golpe da falsa imobiliária no Rio

Policiais civis da 4ª DP (Presidente Vargas) desarticularam uma quadrilha que se passava por uma falsa imobiliária, para aplicar golpes. Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (25), no centro do Rio de Janeiro , pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Os falsos corretores prometiam facilitar o processo da compra, para que as vítimas pudessem realizar o sonho do imóvel próprio. As investigações continuam para localizar outros dois golpistas e identificar demais envolvidos na ação criminosa.

Os alvos do grupo criminoso eram principalmente pessoas com baixo poder aquisitivo, que possuíam restrições para acesso ao crédito imobiliário formal. A quadrilha identificava anúncios verdadeiros em plataformas digitais e os reproduzia em uma página falsa, trocando o contato dos anunciantes reais pelo dos golpistas. Os falsos corretores faziam todo o processo, com visitas e reuniões. Os criminosos convenciam as vítimas que era necessário depositar o valor correspondente à entrada do imóvel.

aqui!