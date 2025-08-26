Homem é preso por espancar advogado com barra de ferro na Baixada Fluminense

A polícia prendeu Welington Lopes Ferreira, de 40 anos, por espancar um homem com uma barra de ferro em Itaguaí, na Baixada Fluminense , na última segunda-feira (25). Segundo as investigações, o advogado conversava com um vizinho no portão de casa, quando Wellington se aproximou e iniciou uma discussão sobre a posse do imóvel onde a vítima reside. Durante o ataque, o amigo do advogado, que é PM e também foi ferido, disparou contra a perna do agressor.

O suspeito foi detido por policiais da 50ª DP (Itaguaí) sob acusação de tentativa de homicídio duplamente qualificada e corrupção de menores. Isso porque o homem estava acompanhado de um adolescente que tinha uma arma de choque. O preso continua sendo investigado por denúncias relacionadas à tentativa de apropriação de terrenos da região.

