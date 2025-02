Homem é preso por tentar matar namorada com espeto de churrasco em São Gonçalo (RJ) De acordo com as investigações, a agressão ocorreu após uma discussão motivada por ciúme; a vítim foi internada com lesões graves e precisou passar por cirurgia

Balanço Geral RJ|Do R7 15/01/2025 - 17h05 (Atualizado em 15/01/2025 - 17h05 ) twitter

