Homem finge ser pai de paciente e furta notebook em clínica de Duque de Caxias (RJ)

Um homem fingiu ser pai de um paciente para furtar um notebook de uma clínica para crianças autistas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . As câmeras de segurança registraram a ação. O crime só foi percebido pelos funcionários dois dias depois. O criminoso já tinha um histórico de furtos em diversas localidades do Rio. A dona da clínica registrou um boletim de ocorrência e disse esperar que o suspeito seja preso em breve.



