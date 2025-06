Homens com revólver e drogas são presos em blitz da Lei Seca na Baixada Fluminense

Agentes da operação Lei Seca prenderam dois homens durante uma blitz em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , no último fim de semana. No carro em que o grupo estava, os policiais encontraram um revólver com a numeração raspada e drogas.

Segundo a polícia, dois deles já tinham anotações criminais: um por roubo, e o outro por violência doméstica. Todos os quatro ocupantes foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, posse de droga, associação criminosa e adulteração de placa.

aqui!