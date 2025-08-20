Idoso com pernas amputadas era mantido em 2º andar de asilo clandestino: 'Cadeira com pneu furado'

Idosos resgatados na manhã desta quarta-feira (20) em um asilo clandestino em Santa Cruz, na zona oeste do Rio , relataram uma rotina de descaso e abandono. No local, agentes da prefeitura encontraram 11 internos em condições precárias.

Um dos pacientes encontrados no imóvel, Adir Ferreira não tem as duas pernas e, mesmo assim, era mantido no segundo andar. De acordo com ele, a cadeira de rodas estava com o pneu furado há cerca de um mês.

“A minha liberdade acabou. Eu ia para a praça, ia à padaria comprar meu jornalzinho. Aqui, não faço. A minha cadeira está com o pneu furado e, até hoje, estou sem me locomover”, revelou o idoso.

As vítimas foram encaminhadas para instituições de longa permanência. O estabelecimento foi interditado pela fiscalização.

aqui!