Jovem diagnosticado com câncer raro precisa de tratamento que custa R$ 700 mil

Kauan Vargas da Costa, de 20 anos, está internado em estado grave no Inca (Instituto Nacional do Câncer) com um câncer raro. O jovem, diagnosticado com linfoma de Hodgkin, precisa de um tratamento que custa R$ 700 mil. A família recorreu à Justiça para ter a medicação que não é fornecido pelo SUS. O prazo para resposta é até 20 de março, mas o paciente precisa do remédio com urgência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!