Jovem morre após ser espancada por namorado no Complexo de Israel, no Rio Testemunhas afirmam que uma crise de ciúmes foi a motivação do crime. A vítima teria saído com amigos, o que não agradou o agressor

