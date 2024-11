Justiça autoriza que Rogério Andrade aguarde julgamento em presídio federal

Após uma solicitação do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), a Justiça autorizou que o bicheiro Rogério Andrade aguarde pelo julgamento em um presídio federal , fora do Rio de Janeiro .

De acordo com as investigações, o MP considerou o conteúdo enviado em um aplicativo de mensagens criptografadas como provas de que o contraventor seria o mandante do assassinato de Fernando Iggnácio. Ainda segundo as investigações, Rogério aproveitou a pandemia de Covid-19 para tomar os territórios do rival, envolvidos no jogo do bicho e máquinas caças-níquel.

Fernando Iggnácio foi assassinado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, após desembarcar de um helicóptero, em novembro de 2020.

Segundo a polícia, a morte de Iggnácio pôs fim a guerra pela herança do falecido contraventor Castor de Andrade, que era disputada por Rogério, seu sobrinho, e Fernando, que era genro. Mais de 50 pessoas morreram durante a disputa pela liderança do jogo do bicho, entre elas, está o filho de Rogério, Diogo, que foi assassinado em um atentado contra o pai.

Na mesma operação, o policial militar reformado Gilmar Eneias Lisboa foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por envolvimento no assassinato. De acordo com a polícia, ele teria monitorado os passos da vítima até a morte.