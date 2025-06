Lipo e implante capilar: 'Professor' tinha mansão com clínica e fazia procedimentos sem anestesia

O traficante Professor , encontrado morto com um tiro na cabeça, possuía uma mansão no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro , com clínica médica, de acordo com as investigações da Polícia Federal. O local fazia lipoaspiração, implante capilar e até retirada de fragmento de projetil. O criminoso passava por procedimentos sem anestesia por medo de ser morto.

Fhillip da Silva Gregório, de 37 anos, mais conhecido como "Professor", atuava na comunidade e era considerado o terceiro traficante na hierarquia do Comando Vermelho. Segundo a polícia, ele era o principal responsável pela compra de armas e drogas pela facção em todo o Brasil.

No domingo (1º), o criminoso foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Del Castilho, na zona norte da cidade, mas já chegou morto na unidade.

Uma amante de Professor se apresentou à polícia e disse que ele tirou a própria vida . Ela entregou a suposta arma usada pelo criminoso. A DHC (Delegacia de Homicídios a Capital) apura o caso.

Após a morte do traficante , a Polícia Militar reforçou a segurança na região. Segundo a SME (Secretaria Municipal de Educação), 16 escolas municipais foram fechadas.

O corpo do traficante foi levado ao IML (Instituto Médico Legal). O velório deve ser realizado no Campo do Seu Zé, no Complexo do Alemão, nesta segunda (2).

