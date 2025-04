Loja de kimonos é furtada duas vezes em 40 minutos na zona norte do Rio

Bandidos furtaram uma loja de kimonos durante a madrugada de segunda-feira (14) na Penha Circular, na zona norte do Rio. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos suspeitos arromba a porta do estabelecimento. A ação contou com, ao menos, quatro criminosos.

Segundo a proprietária, o bando furtou televisores, um ventilador, roupas e equipamentos. Cerca de 40 minutos depois, um quinto homem aproveitou a porta aberta e roubou o que restou.

