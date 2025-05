Maio Amarelo: blitz na Ponte Rio-Niterói reforça conscientização de educação no trânsito

Uma blitz educativa na praça do pedágio da ponte Rio-Niterói marcou o início do Maio Amarelo. A ação conjunta de conscientização sobre a segurança no trânsito tem o objetivo de reduzir os acidentes e destacar os perigos do álcool ao volante.

De acordo com dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Rio de Janeiro registra uma média de 60 acidentes diários, com um aumento de 19% em relação ao ano anterior.

