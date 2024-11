Marido diz que câmeras podem revelar se PMs balearam mulher que voltava do hospital no Rio

Câmeras de segurança podem revelar se PMs balearam uma mulher que voltava do hospital, no Rio Janeiro, após visitar a filha pequena que está internada . Policiais civis fizeram uma perícia no local onde o carro em que ela estava foi alvejado na noite de quinta-feira (21). A arma de ao menos um dos agente foi recolhida para exame de confronto balístico.

Sara Regina, de 28 anos, foi atingida por dois disparos quando passava de carro pelo Méier, na zona norte. A suspeita é que o automóvel da família tenha sido confundido com o de criminosos que foram perseguidos e trocaram tiros com a polícia.

O marido da vítima, Uedson Mendonça Carvalho, dirigia o veículo da família e contou como tudo aconteceu. O homem disse que estava parado no trânsito quando viu a movimentação de PMs a pé. Em seguida, ele ouviu os tiros e a esposa gritar que havia sido ferida.

Uedson afirmou não ter visto bandidos no local. O marido de Sara disse não poder afirmar se os tiros partiram dos policiais. Ele ressaltou que as câmeras podem ajudar na investigação, mas que possivelmente a situação se trata de uma imprudência.