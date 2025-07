Marinha faz treinamento para o BRICS no Rio de Janeiro

Militares da Marinha do Brasil participaram de um treinamento no mar e em vias da zona sul do Rio de Janeiro , na manhã desta sexta-feira (4). A ação faz parte do planejamento de segurança para o BRICS , que ocorre na capital fluminense, no fim de semana. Cerca de 20 mil militares vão atuar na segurança para o encontro de líderes mundiais. A missão prevê ações de combate ao terrorismo e proteção aérea e marítima.

