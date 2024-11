MC Poze acena durante operação que mirou esposa, vasculhou mansão e apreendeu bens do casal

O helicóptero da RECORD flagrou a reação de MC Poze durante a operação que vasculhou a mansão do cantor no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A esposa do funkeiro, Vivi Noronha, foi alvo de buscas na investigação que apura rifas ilegais na internet. A polícia apreendeu bens do casal. Outros influenciadores digitais também são investigados no mesmo inquérito.