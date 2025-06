MC Poze ganha abraço da esposa e é recebido por multidão em saída de presídio

O funkeiro MC Poze ganhou um abraço da esposa Vivi Noronha e foi recebido por uma multidão na saída do Complexo de Gericinó , na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (3). Após ter habeas corpus concedido pela Justiça, o cantor vai responder em liberdade à investigação por apologia ao crime e ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.