Moradores de Anchieta, na zona norte do Rio , denunciam o descaso com uma importante passarela que dá acesso à estação de trem do bairro. Eles afirmam que a estrutura está sem manutenção há 40 anos. Segundo os relatos, o ferro apresenta corrosão e um dos lados da escada está solto. A falta de iluminação também preocupa quem passa pela região.