Moradores de condomínio denunciam onda de assaltos em Santa Cruz, na zona oeste do Rio

Os moradores de um condomínio em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro , denunciaram uma onda de assaltos na região. Quem mora na área relata que criminosos estão sempre armados e agem com violência. A vizinhança reclama da falta de patrulhamento policial pelo bairro. O 27º BPM (Santa Cruz) informou, por meio de nota, que o policiamento foi reforçado na região.



