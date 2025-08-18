Logo R7.com
Moradores de condomínio denunciam onda de assaltos em Santa Cruz, na zona oeste do Rio

Quem mora na área relata que criminosos estão sempre armados e agem com violência

Balanço Geral RJ

Os moradores de um condomínio em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, denunciaram uma onda de assaltos na região. Quem mora na área relata que criminosos estão sempre armados e agem com violência. A vizinhança reclama da falta de patrulhamento policial pelo bairro. O 27º BPM (Santa Cruz) informou, por meio de nota, que o policiamento foi reforçado na região.

