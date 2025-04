Moradores denunciam rotina de assaltos em rua da Vila da Penha, na zona norte do Rio

Moradores denunciam os frequentes assaltos na rua Bernardo Taveira, no bairro da Vila da Penha, zona norte do Rio . O caso mais recente foi registrado na noite da última quarta-feira (9). Câmeras de segurança filmaram a ação.

Testemunhas afirmam que os roubos são praticados pelos mesmos criminosos. A via é uma rota de fuga para as comunidades do Juramento, Juramentinho e Ipase. Em nota, a Polícia Militar informou que o combate aos crimes de roubo e furto de rua têm sido uma das principais metas de atuação da corporação.

aqui!