Moradores reclamam de aumento de assaltos na zona sul do Rio de Janeiro

Os moradores de Laranjeiras e do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro , denunciaram o aumento de assaltos na região. Câmeras de segurança mostram assaltos à luz do dia e criminosos em motos abordando pedestres. Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) revelaram um crescimento de 33% nos roubos de rua na área do 2º BPM (Botafogo) entre janeiro e junho, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que intensificou o policiamento nos bairros e prendeu cinco suspeitos ligados a duas quadrilhas, na última semana.

