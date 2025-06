Moradores sofrem com invasões a residências e criam 'caminhada da proteção' em Niterói (RJ)

Câmeras de segurança flagraram criminosos invadindo e roubando casas em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro . Quem mora na área afirma que a falta de poda nas árvores e a baixa frequência na manutenção da iluminação pública facilita a ação dos bandidos. Alguns moradores criaram a "caminhada da proteção", com o intuito de inibir crimes. No entanto, a iniciativa não é suficiente, por isso eles pediram reforço no policiamento na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!