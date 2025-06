Motorista baleado em operação no Complexo de Israel fica com sequelas no braço atingido

O motorista de um ônibus, baleado durante a operação da Polícia Civil no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , recebeu alta nesta quinta-feira (12). Marcelo Silva Marques, de 54 anos, foi atingido no braço esquerdo enquanto dirigia o coletivo na linha Vermelha, na última terça-feira (10). Ele disse que foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao hospital. Marcelo precisou passar por uma cirurgia no cotovelo, mas já está em casa.

Segundo a equipe médica que atendeu o motorista, ele deve ter dificuldade para voltar a movimentar o braço.