Motorista de aplicativo morto a tiros pode ter sido confundido com miliciano no Rio

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros em Jardim Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro . Eduardo de Assis Barreto foi surpreendido por dois criminosos em uma moto. O carro da vítima foi alvejado por ao menos 10 disparos.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança. A suspeita é que ele tenha sido confundido com um miliciano.

Outra informação investigada é que Eduardo teria pegado o carro emprestado de algum amigo com suposto envolvimento com milícia e acabou sendo monitorado por criminosos do Comando Vermelho.

