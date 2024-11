Motorista perde o controle de caminhão e bate em ônibus na zona norte do Rio

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), no Jacaré, zona norte do Rio de Janeiro. O motorista do caminhão perdeu o controle ao descer a rua e colidiu com um poste. O ônibus que seguia vazio em direção à garagem também foi atingido. Ninguém ficou ferido. A colisão causou danos ao poste e provocou a interrupção do serviço de energia elétrica na área. Agentes da guarda municipal auxiliaram o trânsito no local.