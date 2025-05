Motoristas ficam em meio a tiroteio na linha Amarela durante operação na Cidade de Deus

Motoristas e passageiros que passavam pela linha Amarela precisaram se abrigar devido a um tiroteio entre policiais e traficantes na Cidade de Deus, zona oeste do Rio , no início da tarde desta segunda-feira (19). As pistas tiveram o trânsito interrompido por, ao menos, dez minutos.

Por meio de nota, a Lamsa — concessionária que administra a via — informou que foram registrados dois fechamentos temporários no sentido Fundão. Segundo a empresa, novas interdições podem acontecer.