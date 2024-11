Motos são incendiadas durante confusão com torcedores do Peñarol no Rio

Motos foram incendiadas e carros depredados durante uma confusão com torcedores do Peñarol na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (23).

Diversos grupos entraram em confronto na areia e deixaram um rastro de destruição. Quiosques também foram atacados e saqueados.

Os torcedores ainda entraram em conflito com policiais militares.