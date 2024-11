Mulher que teve o corpo escondido em geladeira comentou sobre violência doméstica nas redes sociais

A mulher que foi assassinada e teve o corpo escondido em uma geladeira pelo ex-companheiro fez publicações sobre violência doméstica duas semanas antes de ser morta em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro .

Myllena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, e Marcos Vinícius Andrioza Farias estavam juntos há cinco anos e tinham dois filhos. Eles se separaram há dois meses, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Durante uma visita para buscar um dos filhos, houve uma discussão entre eles que resultou em agressões físicas.

De acordo com o padrasto da vítima, o relacionamento dos dois sempre foi violento.

Após matá-la, ele limpou a cena do crime e fugiu com as crianças para a casa de sua irmã. Marcos se entregou à polícia horas depois e confessou o homicídio motivado por ciúmes.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O sepultamento de Myllena será no cemitério Murundu, em Realengo, na zona oeste da cidade, nesta terça-feira (5).