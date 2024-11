Mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro; corpo foi encontrado na geladeira

Myllena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (4). Os policiais encontraram o corpo da vítima em uma geladeira.

De acordo com a polícia, Marcos Vinicius Andrioza, de 26 anos, matou brutalmente Myllena por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo os agentes, o homem ainda fugiu com os dois filhos do casal e entregou a sua irmã.

Marcos Vinicius se entregou às autoridades horas após o crime. Ele já tinha passagem pela polícia.

Agentes da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), investigam o caso.