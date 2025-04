Mutirão de estágios do CIEE oferece mais de 2 mil vagas

Mais 2.600 vagas de estágio foram disponibilizadas no mutirão realizado no Terminal Gentileza, no centro do Rio de Janeiro . O evento em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) terminou às 15 desta terça-feira (29). No entanto, os interessados podem continuar a acompanhar as oportunidades pelo site.



