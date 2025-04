Mutirão na estação do metrô da Carioca oferece mais de 2.000 mil vagas de estágio

Um mutirão na estação do metrô da Carioca, no centro do Rio de Janeiro , oferece cerca de 2.600 vagas de estágio. O evento promovido pelo CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) ocorre nesta quinta-feira (24) e nesta sexta-feira (25) das 7h às 15h. Para participar, os interessados devem se cadastrar no site do CIEE e apresentar um documento com foto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!