Mutirão na quadra da Beija-Flor oferece exames preventivos contra o câncer de mama

Um mutirão na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, na Baixada Fluminense , oferece exames preventivos contra o câncer de mama. Até sábado (26), serão distribuídas, diariamente, 80 senhas para mamografia e 70 para ultrassom. As interessadas precisam apresentar o pedido médico.

O atendimento é feito das 8h às 17h. É preciso levar identidade e carteira do SUS. A ação faz parte de um programa do governo do estado.

aqui!