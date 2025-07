Ônibus e BRT são sequestrados e usados como barricadas em Madureira após operação da PM na Serrinha

Dez ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas na manhã desta terça-feira (15), na Rua Edgard Romero, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro . Todas as chaves foram roubadas. No momento, 15 linhas que circulam na região estão com itinerário impactado. Um BRT também foi sequestrado e atravessado na pista. Os serviços que passam pela região estão temporariamente suspensos.

Os bloqueios são retaliações pela operação da Polícia Militar, com equipes do COE e do Choque, na comunidade da Serrinha, em Madureira, com objetivo de dar continuação a ação de segunda-feira (14).

Duas unidades de saúde que atendem a região de Madureira foram impactadas. Uma suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas, e a outra mantém o atendimento à população, porém as atividades externas no território foram suspensas. Na Serrinha, quatro unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais em curso.

aqui!