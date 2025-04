Operação das polícias de Rio e SP mira elo entre PCC e Comando Vermelho

Policiais civis de Rio de Janeiro e São Paulo fizeram uma operação contra o Comando Vermelho e o PCC nesta quinta-feira (10). Pela primeira vez, autoridades falaram de forma oficial sobre o elo entre as facções criminosas.

As investigações foram iniciadas há sete meses após a prisão de um indivíduo devido a um depósito de R$ 150 mil. O Coaf identificou diferentes transações financeiras que seriam destinadas a criminosos desses grupos. As autoridades descobriram uma movimentação de R$ 6 bilhões no último ano