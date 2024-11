Operação mira empresários, médicos e advogados suspeitos de golpe de R$ 50 mi contra planos de saúde

Uma operação da Polícia Civil mirou empresários, médicos e advogados suspeitos de envolvimento em golpes contra planos de saúde no Rio de Janeiro . De acordo com as investigações, o grupo entrava com liminares na Justiça para que as operadoras liberassem cirurgias superfaturadas. Em alguns casos, os procedimentos não eram feitos, mas os envolvidos conseguiam reembolsos dos serviços para um suposto paciente. A suspeita é que a organização criminosa tenha faturado R$ 50 milhões com o esquema.