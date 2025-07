Operação na Ilha do Governador prende dois criminosos e derruba construções irregulares

Uma operação policial na comunidade Praia da Rosa, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , resultou na prisão de dois criminosos e na apreensão de duas pistolas e um rádio-transmissor. A área tem forte influência do crime organizado.

A Seop (Secretaria de Ordem Pública) demoliu 11 construções irregulares, que ocupavam uma área de 420 metros quadrados ao lado de uma subestação da Light. Além disso, foram removidas barricadas e telhados de oficinas que invadiam a calçada. Três outras construções em funcionamento foram notificadas.

