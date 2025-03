Operação no Complexo de Israel termina com quatro presos

Quatro bandidos foram presos durante a operação das polícias Civil e Militar no Complexo de Israel , na zona norte do Rio , na manhã desta terça-feira (11). A ação teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, chefe do conjunto de favelas e uma das lideranças do TCP (Terceiro Comando Puro). Houve tiroteio.

Entre os alvos está o resort de luxo usado por Peixão. O espaço tinha um lago artificial, além de piscina e churrasqueira, e era usado para confraternizações e reuniões da quadrilha. Retroescavadeiras da PM demoliram a fachada e parte do imóvel.

A polícia também esteve em uma academia de ginástica usada pelos traficantes. Os equipamentos foram apreendidos e levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho.

Devido ao confronto, a avenida Brasil chegou a ficar fechada por meia hora nos dois sentidos, entre Parada de Lucas e Vigário Geral. É a terceira vez somente em 2025 que motoristas são impedidos de trafegar na via expressa por causa de troca de tiros.

Cinco estações do ramal Gramacho tiveram a circulação de trens interrompida. Linhas de ônibus e do BRT também foram impactadas. Segundo a Secretaria de Educação, dez escolas municipais da região não funcionaram.