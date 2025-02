Operação no Complexo do Salgueiro busca assassinos de PM no RJ

Uma policial foi baleado na perna durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio , nesta segunda-feira (3). A ação tinha como objetivo buscar os assassinos de outro policial militar. O subtenente Wagner de Alvarenga Costa, de 65 anos, foi encontrado sem vida dentro de um carro na região do Rio do Ouro, no domingo (2).