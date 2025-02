Operação prende 5 pessoas por tráfico de drogas e estelionato em Ipanema

Uma operação das polícias Civil e Militar resultou na prisão de cinco pessoas que vendiam drogas e praticavam o golpe da maquininha na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro . Além das prisões, dois menores foram apreendidos. A operação foi monitorada por drones e contou com a colaboração de agentes de diversas unidades. Os agentes recolheram drogas, celulares e máquinas de cartão adulteradas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!