Passarela está interditada há 10 anos por risco de desabamento em Nova Iguaçu (RJ) Um morador da região contou ainda que parte do concreto da estrutura caiu na linha férrea do ramal Japeri, o que causou interrupção temporária do serviço

Balanço Geral RJ|Do R7 05/12/2024 - 16h33 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share