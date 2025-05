Pastel de um metro vira estrela em Vila Isabel e faz sucesso entre curiosos e comilões

Uma lanchonete de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro , resolveu deixar a modéstia de lado e criou um pastel de um metro. Tem de tudo: carne, queijo, frango com catupiry e até versões doces. A iguaria virou sensação no bairro e nas redes sociais.

O negócio foi criado durante a pandemia de Covid-19 pelo comerciante Rodrigo Monteiro. Até o serviço de entrega é diferenciado, com uma mochila de dimensões especiais.

