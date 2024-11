Perseguição e tiroteio: um criminoso é morto e quatro são presos no RJ O grupo teria saído do Complexo do Chapadão, na zona norte, para assaltar na Baixada Fluminense. A polícia apreendeu réplicas de fuzis e pistolas

Balanço Geral RJ|Do R7 17/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share