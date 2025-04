PF indicia Bruno Henrique com base em mensagens entre atacante e irmão

Mensagens entre Bruno Henrique , do Flamengo, e o irmão, Wander Júnior, foram usadas como provas pela Polícia Federal para o indiciamento do atleta na investigação sobre um suposto esquema de apostas. O atacante teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, incluindo Wander.

Em uma das conversas, o irmão questiona se o jogador estava com dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Com a confirmação, Wander teria pedido para que Bruno avisasse quando fosse levar o terceiro cartão.

Na partida entre Flamengo e Santos, em novembro de 2023, Bruno Henrique levou dois cartões amarelos e foi expulso.

