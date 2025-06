PM é baleado na cabeça durante patrulha no morro São João, na zona norte do Rio

Um policial militar da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) foi baleado na cabeça por criminosos durante um patrulhamento no morro São João, no Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro . O militar foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde recebeu os primeiros socorros. Por falta de equipamentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. Ainda não há informações sobre o estado dele.



