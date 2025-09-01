PM é morto em operação no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio

O subtenente Anderson de Souza Figueira, 43 anos, foi morto durante uma operação contra criminosos no Chapadão, Zona Norte do Rio de Janeiro . Membro do GAT do 41º BPM, ele foi baleado ao tentar prender criminosos próximos a uma igreja.

Anderson foi levado ao Hospital Ronaldo Gazola, mas não resistiu aos ferimentos.

A operação foi realizada em uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, e a situação continua tensa, com as forças policiais ainda presentes. Dois ônibus foram usados como barricada pelos criminosos, mas já foram removidos. Anderson era casado e tinha três filhos, servindo na polícia desde os 20 anos.

