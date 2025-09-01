PM é morto em operação no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio
Subtenente Anderson de Souza Figueira foi baleado no peito, chegou a ser socorrido, mas não resistiu
O subtenente Anderson de Souza Figueira, 43 anos, foi morto durante uma operação contra criminosos no Chapadão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Membro do GAT do 41º BPM, ele foi baleado ao tentar prender criminosos próximos a uma igreja.
Anderson foi levado ao Hospital Ronaldo Gazola, mas não resistiu aos ferimentos.
A operação foi realizada em uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, e a situação continua tensa, com as forças policiais ainda presentes. Dois ônibus foram usados como barricada pelos criminosos, mas já foram removidos. Anderson era casado e tinha três filhos, servindo na polícia desde os 20 anos.
