PM encontra cães e aves mortos em abrigo clandestino na zona norte do Rio

A Polícia Militar encontrou cães e aves mortos em um canil clandestino em Barros Filho, na zona norte do Rio . Segundo testemunhas, alguns estavam em estado de decomposição. O dono do abrigo foi preso e levado para a delegacia de Vicente de Carvalho, a 37ª DP.

No local, os agentes encontraram cachorros em condições precárias, com fezes e urina espalhados pelo local. Uma ativista afirmou que o dono do local chegou a pagar uma pessoa para retirar parte dos animais mortos.

