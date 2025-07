PM suspeito de envolvimento no atentado contra bicheiro Vinicius Drumond se entrega à polícia

O policial militar suspeito de envolvimento no atentado contra o bicheiro Vinicius Drumond se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (21). Luiz César da Cunha se apresentou na 22ª DP (Penha), na zona norte do Rio de Janeiro , após a divulgação do cartaz do Disque Denúncia. Ele é o segundo preso na investigação. Outros dois homens ainda são procurados por participação no crime.

No último dia 11, o contraventor sofreu uma tentativa de homicídio na principal via da Barra da Tijuca, zona oeste da capital. Vinicius foi socorrido com ferimentos leves e levado a um hospital particular, onde recebeu alta no mesmo dia.

A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) ainda tenta chegar na motivação do crime e identificar possíveis mandantes.

