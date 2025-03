PMs salvam bebê que teve convulsão em van no Rio

Duas policiais militares salvaram uma bebê de 11 meses que teve uma convulsão em uma van no bairro Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro . A mãe percebeu que a criança estava passando mal quando voltava de uma visita a familiares. Passageiros alertaram, e as PMs fizeram os procedimentos de primeiros socorros. A menina foi levada até o Hospital Municipal Rocha Faria e recebeu alta após 24 horas.



